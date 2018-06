Yamile Saleh a Nicolás Maduro: Le ruego que me devuelva a mi hijo

Yamile Saleh, madre del preso político Lorent Saleh, pidió este miércoles al presidente Nicolás Maduro por la libertad de su hijo.

"Yo solo quiero ver a mi hijo de nuevo en nuestro hogar y que se acabe esta pesadilla. ¡Ya basta Nicolás Maduro! Le ruego devuélvame a mi hijo, se lo pido de corazón", expresó la madre del preso político vía Twitter.

Saleh confesó que ha intentado hablar reiteradas veces con el mandatario nacional para solicitar la liberación de su hijo.

"Yo no soy política, solo soy una madre desesperada que ha tenido que ver como maltratan y acaban con la juventud de mi hijo por defender con amor este país y los derechos humanos", aseveró Saleh.

Desde hace varios días Yamile Saleh ha solicitado el apoyo del Parlamento Europeo y mandatarios de Europa para que intercedan por Lorent Saleh, a quien se le ha diferido la audiencia por quincuagésima vez esta semana.

Ruego a Dios me ayude a entender todo esto, a no caer, a no perder la fe. Yo solo quiero a mi hijo de nuevo en nuestro hogar y ya se acabe esta pesadilla ¡Ya Basta @NicolasMaduro le ruego devuelvame a mi hijo, se lo pido de corazón!#LiberenALorent