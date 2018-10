Vocero de Venezuela mostró imágenes de Requesens ante la CIDH

La defensa del gobierno de Venezuela mostró fotos nunca antes vistas de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional y preso político, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Larry Devoe, representante de Venezuela en la audiencia, mostró durante su intervención unas fotos en las que se observa al parlamentario en la sede del Servicio Bolivariano de Ineligencia Nacional en El Helicoide, en las que alegó que los presos tiene garantía de sus derechos humanos mientras se encuentran detenidos.

Diversas organizaciones no gubernamentales que participaron en la audencia de este jueves señalaron que no hay datos que corroboren lo que Deove mostró, en especial cuando los datos suministrados por las investigaciones demuesran que el derecho a la alimentación no se garantiza en las prisiones venezolanas.

La mañana de este jueves, Paula Martínez, madre de Requesens, denunció que no dejaron que ella ni su abogado lo visitaran para comprobar su estado de salud. Durante los 57 días que lleva detenido el parlamentario, solo ha sido visto una vez por sus familiares, el 21 de septiembre.