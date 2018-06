Villca Fernández: Me expulsan del país por el que estoy dispuesto a morir

Vilca Fernández, ex preso político, envió un mensaje a los venezolanos luego de su excarcelación y de abordar un vuelo con destino a Lima, Perú.

“A los venezolanos les digo que me voy con el corazón arrugado porque me voy de la patria que me expulsan de la patria que me vio nacer y por la que he luchado y he estado dispuesto a morir”, expresó en un audio exclusivo para El Nacional Web.

Fernández instó a los venezolanos a continuar en la lucha por la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos.

“Quedan muchos aún en los calabozos de la dictadura: Lorent Saleh, capitán Caguaricamo, general Baduel y muchos más. Seguimos luchando porque ellos también sean libres, Villca no será libre hasta que Venezuela no sea libre”, dijo.

El dirigente estudiantil aseguró que Maduro lo expulsó pero que no será por mucho tiempo. “Pronto regresaremos todos los que estamos en el exilio para construir un país con libertades y con igualdad para todos los venezolanos”, destacó.

Fernández agradeció al gobierno del Perú, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a sus abogados, a su padre, a Ramón Guevara, gobernador de Mérida y todos los venezolanos que lucharon por su excarcelación.

“Me voy con el corazón muy dolido porque 30 millones de venezolanos se quedan tras las rejas del régimen de Maduro”, finalizó Villca.