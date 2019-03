Trabajador de Corpoelec fue liberado luego de más de 7 horas de detención

Geovany Zambrano Rodríguez, trabajador de Corpoelec que fue detenido el pasado 12 de marzo, fue liberado durante la madrugada de este martes, así lo indicaron sus familiares.

La información fue dada a conocer por la periodista venezolana Clavel Rangel, quien advirtió que Zambrano fue interceptado por una camioneta gris, marca Tucson, en el sector de Alta Vista, Puerto Ordaz (Bolívar). Se desconoce que organismo de seguridad efectuó la detención de Zambrano.

El trabajador había participado en una rueda de prensa el pasado 18 de febrero de este año, junto a otros empleados de la empresa estatal, para denunciar la situación del sector eléctrico.

La aprehensión de Zambrano ocurrió mientras se desarrolla un apagón en el territorio nacional, que inició a las 4:56 pm del jueves pasado y que afecta a todos los estados del país.

Denuncian desaparición del trabajador de #Corpoelec , Geovany Zambrano Rodríguez. Familiares no saben nada de él desde las 6pm de hoy #11Mar . Testigos aseguran que fue interceptado por una camioneta gris Tucson en Alta Vista, Puerto Ordaz. pic.twitter.com/ZlQoJeW6dz

8:20 am| #12marzo Familiares me informan que el trabajador de #Corpoelec, Geovany Zambrano, fue liberado a las 3:00 am.