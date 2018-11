Saleh: No me sentiré en libertad porque mi celda está ocupada por inocentes

Lorent Saleh, ex preso político en el exilio, agradeció a la comunidad internacional por el apoyo que ha recibido su causa. Exigió que se mantenga la presión para que los presos políticos sean liberados.

Saleh, quien estuvo detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, aseveró que siente intranquilidad por la actualidad de los privados de libertad por razones políticas. "Sentía que en cualquier momento me iba a despertar e iba volver a mi celda. Se supone que estoy libre, pero no me siento tranquilo", refutó.

"No me voy a sentir libre en un tiempo porque mi celda está ocupada por gente inocente que está sufriendo, mientras nosotros estamos aquí, hay gente de Venezuela en una celda", sentenció.

Durante la conmemoración de los 30 años del Premio Sájarov, el defensor de los Derechos Humanos relató que durante su encarcelamiento en 2014, "había una Latinoamérica distinta a la de hoy, apoyaba la dictadura en el país. Había una comunidad que compraba el petróleo a 130 dólares. Había una Organización de los Estados Americanos de espalda a los intereses del país, Habían países que le seguían el juego a la dictadura, una Europa distante".

Por ello, agradeció a la comunidad internacional por apoyarlo en sus objetivos para que en Venezuela se defiendan y respeten los Derechos Humanos. Además, instó a la comunidad internacional a continuar con las actividades en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

"Quiero darle mi más profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones y gobiernos del mundo que se solidarizaron con mi causa. Hoy, en el trigésimo aniversario del Premio Sájarov, a la libertad de conciencia y en víspera de cumplir 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos quiero solicitarle a la alta comisionada de DD HH, Michelle Bachellet, y al jefe de gobierno español Pedro Sánchez en su visita a Cuba, que abogue por la libertad de los presos políticos de Cuba y de Venezuela".

Explicó que los actuales presos políticos como los otros tres galadornados con este premio, y los dirigentes como Leopoldo López, Juan Requesens y Freddy Guevara fueron escogidos para atemorizar a los ciudadanos.

"Quienes están presos son quienes defienden algo que es justo que es la libertad y la democracia y porque la tiranía no tolera el libre pensamiento, no acepta la diferencia. Toman uno por uno, le dan golpes y lo exponen para darle un mensaje a la sociedad", sentenció Saleh.

Agregó que "la respuesta ante las intimidaciones del gobierno deben ser 'se meten con uno, se meten con todos'. Hay muchas personas que arriesgaron su vida y libertad para defender esta causa".

"La libertad y los derechos humanos son una causa universal que nos debe unir a todos", dijo.

#AHORA Inauguración de la exposición fotográfica "Defensores de nuestras libertades: 30 años del Premio Sájarov" https://t.co/phW3jVzsNf — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 22 de noviembre de 2018