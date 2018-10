Saleh: Me da miedo dormirme y luego despertarme otra vez en prisión

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, dijo este sábado que tuvo la oportunidad de hablar con Lorent Saleh, ex preso político, luego de su destierro del país.

"Este sábado hablé con Lorent. No puede creer lo bella que es la luna. Me dijo que le da miedo dormirse y luego despertarse otra vez en prisión. Que no descansará hasta lograr la libertad de cada prisionero" indicó Machado en su Twitter.

Lorent Saleh estuvo cuatros años encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, y en la sede de Plaza Venezuela, conocida como La Tumba, donde fue sometido a torturas.

El ex preso político alegó que se había intentado suicidar en varias oportunidades debido a las precarias condiciones en las que era sometido en esta prisión. Por este motivo se justificó el exilio de Saleh a España, que se llevó a cabo este viernes.