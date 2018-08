Requesens cumplió 20 días detenido con visitas prohibidas

Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira, cumplió este lunes 20 días detenido arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas.

Requesens, quien fue privado de libertad por órdenes del gobierno bajo el argumento de estar implicado como sospechoso en el presunto atentado de Nicolás Maduro, no ha podido recibir visitas de abogados ni familiares.

“Hoy 27 de Agosto se cumplen 20 días del secuestro de mi hermano Juan Requesens, 20 días que mi familia ni yo hemos podido verlo”, informó su hermana, Rafaela Requesens, mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el padre del político, Juan Guillermo Requesens, también denunció que las autoridades no han permitido el ingreso de abogados para asistir legalmente al dirigente. Asimismo, manifestó su firmeza ante la situación. “Fuerza hijo. Te amo. No me rindo”, expresó en la plataforma Twitter.