Periodista alemán detenido en El Helicoide contrajo dengue

Thamara Caleno, esposa del ex preso estadounidense Joshua Holt, informó que el periodista alemán Billy Six, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su sede de El Helicoide, por presuntamente fotografiar al presidente Nicolás Maduro, contrajo dengue.

Caleno dio a conocer la situación en su cuenta de Twiter y aclaró que se desconoce el tipo de dengue. Indicó que contactó al hermano de Billy Six y le recomendó no venir a Venezuela.

“Con testimonio propio le di a conocer cómo son las cosas en El Helicoide. Intenté darle una idea de lo que se vive allá, del trato recibido, que el Sebin es famoso y no por darle buen trato a los detenidos”, publicó.

También explicó que le fueron confiscados todos sus objetos personales, por lo que necesita ropa, artículos de higiene y otros productos.

Bix fue presentado ante un tribunal militar, donde le imputaron los cargos de rebelión y espionaje.

Ciudadano Alemán detenido en el SEBIN hace algunas semanas, que tiene por nombre Billy Six, tiene Dengue, pero no se sabe con exactitud a cual tipo corresponde. Alegan darle tratamiento pero aqui entre nos ya sabemos como es el tratamiento y en un país sin medicamento! @coweddle

Me comunique con el hermano de BIlly, esta al tanto de la situacion, me respondio de la siguiente manera: "La embajada lo sabe todo, pero los diplomáticos no son tan rápidos como nos gustaría." Le recomende a el no ir a venezuela ni ningun integrante de la familia.