Padre de David Vallenilla a Tareck: Pido respeto a la memoria de mi hijo

David Vallenilla, padre de David Vallenilla (joven asesinado durante las protestas del año 2017), denunció este miércoles que las audiencias preliminares sobre el caso de su hijo han sido diferidas cinco veces. La nueva audiencia está pautada para el próximo viernes a las 11 de la mañana.

Vallenilla responsabilizó a Iván Hernández, general de brigada de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y al juez 21 de control de Caracas por el retardo en el caso de su hijo.

“Responsabilizo no solamente al general Iván Rafael Hernández Dalas por no cumplir las boletas de traslado, sino también al juez de la causa, juez 21 de control de Caracas porque si bien no se presenta el imputado se tienen que hacer las gestiones y debe impulsar el proceso porque es responsabilidad de él”, dijo Vallenilla en una exclusiva a El Nacional Web.

El también abogado aseguró que como profesional del derecho debe confiar en las instituciones, aunque catalogó a los organismos de Venezuela como "secuestrados". Indicó que, a su juicio, no hay democracia.

Explicó que ha conversado con Tareck Wiiliam Saab, fiscal designado por la constituyente, debido a que fue citado. Sin embargo señaló que William Saab le ha ofrecido declaraciones que no ha dicho en público.

“Me habló en cuatro paredes diciéndome que eso fue una ejecución extrajudicial porque el era especialista en derechos humanos y resulta que no es capaz de decirlo ante los medios de comunicación”, resaltó.

Rechazó que William Saab haya utilizado el nombre de su hijo en su rendición de cuentas, donde comentó que el caso de Vallenilla estaba bastante avanzado.

“Le pido respeto a la memoria de mi hijo que está en un hueco esperando justicia y que respete a los familiares. Es mentira, no hay ningún avance en el caso de David”, dijo Vallenilla.

Señalo que todas las familias de los jóvenes que fueron asesinados en las protestas del año 2014 y 2017 son víctimas de las ejecuciones que, a su juicio, se han realizado estos años. Puntualizó que la labor que realizan varias organizaciones no gubernamentales, es la misma de los familiares víctimas de las represión.

“Es la misma lucha que yo tengo, aunque estoy claro que mientras este régimen dictatorial y asesino esté en el gobierno de este país no habrá justicia”, recalcó Vallenilla.

Finalmente pidió a los ciudadanos y a los afectados por hechos similares mantener la esperanza porque espera que en algún momento se haga justicia y los responsables en el caso de su hijo paguen penalmente por lo ocurrido.