Marcelo Crovato se reunió con diputados de Argentina

Diputados argentinos del partido Cambiemos se reunieron este viernes con el ex preso político venezolano Marcelo Crovato quien huyó de Venezuela el 17 de marzo con destino a Argentina.

Los parlamentarios, que solicitaron la excarcelación y la salida de Venezuela de Crovato, compartieron un encuentro con el que fue preso político en Venezuela durante cuatro años, en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados de Argentina .

"Los conozco a todos por las fotos que fui asociando con sus firmas por mi libertad", manifestó emocionado.

Tras decenas de trámites ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Cancillería Argentina, y diputados argentinos comprometidos con la libertad y la democracia, hace tres días Crovato y su familia llegaron a Argentina.

“Alguna vez soñé que un helicóptero argentino me iba a rescatar desde alguna terraza de Caracas. Al mejor estilo de las películas. Pero no. Olvidé que Argentina es una democracia y un estado de derecho. No fui rescatado como en Hollywood pero aquí estoy y de aquí no me voy ni me que echen”, dijo Crovato.

El grupo de diputados nacionales que participaron en esta reunión: Pablo Torello, lucas Inicco, Marcelo Wechsler, Eduardo Amadeo, Karina Banfi, Lucila Lehmann , Paula Urroz, el diputado mandato cumplido José Luis Patiño ex presidente del grupo de amistad con Venezuela y Connie Liermann como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, le pidieron a Crovato que la comunidad venezolana que vive en Argentina se una, no solo para centralizar necesidades, sino a fin de que los reclamos por asistencia humanitaria y vuelta a la democracia en Venezuela tengan más fuerza política.

De hecho, Crovato resaltó que dadas las condiciones políticas y sociales que padecen los venezolanos, el próximo presidente bien puede ser “un presidente en el exilio”.

“Les doy eternas gracias al gobierno Argentino y a ustedes diputados de la nación que tomaron mis reclamos desesperados desde Venezuela. Desde este suelo comienza mi vida”, aseguró Marcelo Crovato.