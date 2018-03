Marcelo Crovato logró escapar de Venezuela

Marcelo Crovato, abogado preso por motivos políticos, se fugó de Venezuela por la frontera con Colombia junto con su esposa y sus dos hijos, confirmó una fuente a El Nacional Web.

El ciudadano, de origen argentino, estaba detenido desde el 22 de abril de 2014 cuando asistía como abogado del Foro Penal a personas que habían sufrido allanamientos en sus casas.

“Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña scout, comprometido a servir a la patria”, escribió el ex preso político en Twitter este sábado.

Permaneció detenido en la cárcel de Yare durante nueve meses, posteriormente recibió una medida humanitaria de caa por cárcel. En cuatro años el caso de Crovato no paso de la audiencia preliminar.

“¡Fuerza Marcelo Crovato! ¡Una gran alegría que junto a tu familia puedas respirar aires de libertad!”, comentó la diputada argentina Cornelia Schmidt.

#18Mar Palabras de Marcelo Crovato luego de salir de Venezuela: "Estos planes los mantuve muy en secreto. Mi padre y mi madre no sabían. Yo me fui y no me he despedido de ellos"