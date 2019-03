Madre de Luis Páez: No sé qué hacer, solo espero que suelten a mi hijo

La madre de Luis Páez, chofer de Roberto Marrero, solicitó ayuda y apoyo debido a que sigue detenido a pesar de tener boleta de excarcelación desde el 28 de marzo.

“No he tenido ninguna noticia de mi hijo, no sé cómo está, cómo se encuentra. Todas las personas que me vean, por favor, que nos apoyen porque mi hijo no ha sido liberado”, manifestó.

El abogado defensor Joel García denunció este sábado que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se niega a liberar a Páez. Asimismo, alertó a Luis Almagro y Michelle Bachelet sobre la situación.

