Madre de Loreth Saleh denunció que su hijo lleva más de un mes aislado

Yamile Saleh, madre del preso político Loreht Saleh, denunció que su hijo lleva más de un mes en aislamiento en las celdas de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

“Hoy 21 de junio estoy a las puertas de El Helicoide y aún no me dejan saber de mi hijo, va más de un mes de aislamiento”, dijo a través de su Twitter.

Saleh pidió este jueves hablar con las autoridades del centro de reclusión para conocer la situación de su hijo.

“Intenté entregar una carta al comisario Carlos Calderón y no me la recibieron. Por favor, no jueguen más con nuestro dolor”, expresó.