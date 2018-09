Lorent Saleh: Nunca valoré más la democracia hasta que nos la quitaron

“Nunca valoré tanto al Sol y la Luna como ahora que me los arrebataron. Nunca valoré más la democracia hasta que nos las quitaron”, expresó en una carta Lorent Saleh, presidente de Operación Libertad, quien cumplió cuatro años encarcelado. A la fecha no ha sido condenado, pese a que las leyes establecen un lapso de 24 meses para que los tribunales concluyan los casos.

El ex dirigente, fundador del movimiento estudiantil en 2007, envió ese mensaje desde El Helicoide donde se encuentra encarcelado desde hace más de dos años. La carta fue leída por su novia, Gabriela Medina, en el conversatorio Amor y resistencia, cuatro años de injusta prisión, que se efectuó ayer.

En la comunicación Saleh expone su nueva filosofía de vida que desarrolló en la cárcel, y llama a los venezolanos a no desanimarse ante las adversidades actuales del país, a creer en la libertad y luchar por ella. “Podré estar detrás de las rejas con tres candados, pero nunca me robarán mi libertad”, expresó.

“El gobierno no me ha vencido. No nos podemos resignar. Llevo cuatro años viendo a mi único hijo en una celda. Él está encerrado, pero su mente está más libre que nosotros”, indicó su madre, Yamilet Saleh. Entre lágrimas, denunció que su hijo ha pasado por dos etapas difíciles: la de La Tumba y la de El Helicoide.

En la primera, estuvo 26 meses encerrado en una bóveda de bancos que utiliza el Sebin como celda, entre paredes blancas, en una cama de cemento a cinco pisos por debajo del nivel de la calle, donde no se escucha ningún tipo de ruido. Y en El Helicoide corrió peligro durante los dos motines que hubo con presos comunes este año.

“Estando en El Helicoide, Lorent sigue denunciando las violaciones de los derechos humanos en el país. No lo podrán callar. Mientras se presentaron los motines reveló los casos de los menores de edad y de los extranjeros”, agregó. Manifestó que la persecución y los ataques a su hijo se deben a que el dirigente se ha mantenido desde los 19 años de edad luchando por Venezuela, denunciando las injusticias y las violaciones que se cometen en el país.

Dijo que su activismo lo llevó al exilio en Costa Rica y Colombia, país este último que lo entregó al Sebin en 2014 en el gobierno de Juan Manuel Santos. “Santos violó los tratados internacionales al entregar a mi hijo al gobierno de Maduro, a sabiendas de que Lorent era perseguido y que corría el riesgo de ser torturado”.

En la actividad presentaron un video de la diputada del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, quien se solidarizó con la familia Saleh y repudió la violación de los derechos humanos a la que ha sido sometido el hombre de 30 años de edad. “No hay gobierno más miserable que aquel que le roba la libertad a sus jóvenes”, agregó.

A Saleh le han diferido 52 veces la audiencia preliminar, entre otras razones, porque el Sebin no lo traslada a los tribunales. Para el 13 de septiembre está fijada la comparecencia.