El escritor Leonardo Padrón respondió a un tweet que resumía el artículo 50 de la Constitución en el cual se establece que no se puede aplicar la pena de extrañamiento del territorio nacional a los venezolanos.

"Así es la paz de los dictadores. Te abren la celda de una cárcel, pero igual te envían al destierro", publicó tras el destierro de Vilca Fernández, quien fue excarcelado este jueves y que ahora se encuentra en Perú.

El pasado jueves 14 de junio, Vilca Fernández, siguiendo las condiciones que se le presentaron para aprobar su liberación, se vio obligado a abandonar el país y llegó a Perú a las 10:30 pm, convirtiéndose así en el primer caso de destierro en el continente americano en este siglo.

“Me expulsan de la patria que me vio nacer, de la patria por la que he luchado y por la que he estado dispuesto a morir. A la dictadura le digo: Me expulsa y me voy de Venezuela, pero no por mucho tiempo" anunció Vilca en sus redes.

Así es la paz de los dictadores. Te abren la celda de una cárcel, pero igual te envían al destierro. https://t.co/HZS82K1iK1

— Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) 15 de junio de 2018