Juan Pedro Lares: Mi madre solo me pudo visitar dos veces en el Sebin

Juan Pedro Lares, ex preso político, habló este viernes sobre las condiciones en las que estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide.

El hijo del ex alcalde del municipio Campo Elías en Mérida describió lo que padecía durante el tiempo que estuvo recluido en el Sebin. Lares explicó que en ocasiones tenía que dormir en el piso y que no disponían de agua para asearse.

“Las condiciones de reclusión, como todos sabemos, no eran nada fáciles. Dormíamos en el piso, nunca teníamos agua para bañarnos, la comida no llegaba. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de mucha gente que nos llevó comida porque si no, estuviéramos en un estado crítico de salud”, dijo en una entrevista a Provea.

Lares indicó que los funcionarios se comían los alimentos que les llevaban sus familiares. Destacó que la convivencia con otros reclusos en ocasiones era complicada.

“Cuando nos llevaban la comida los funcionarios se la comían. Luego del motín lo que nos enviaban nunca llegaba. Se vivieron momentos muy duros en ese lugar. En cuanto a la relación con los otros presos uno solo compartía en las visitas, porque del resto eran las 24 horas confinados en la celda, no salíamos para nada”, indicó.

El ex preso político aseguró que durante los 10 meses que estuvo detenido su madre solo lo pudo visitar en dos oportunidades.

“Mi madre pudo ir dos o tres veces. En las dos primeras oportunidades fueron solo 10 minutos y luego de ocho meses pudo entrar mi tía por una hora y mi madre una hora. Esas fueron las únicas visitas que tuve en ese tiempo, de resto no pude ver a más nadie”, comentó.

Para leer la entrevista completa en Provea haga click aquí.