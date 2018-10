Joel García: A Requesens le fabricaron un tribunal de “excepción”

Joel García, abogado defensor del diputado Juan Requesens, denunció este lunes que el parlamentario fue presenatdo ante un tribunal de "excepción" fabricado para él. Durante una rueda de prensa, el abogado sostuvo que el día de la presentación de Requesens había una persona que no es abogado.

"Había una tercera personas dentro de la audiencia de presentación, que era la pareja de la juez , es decir que a Requesens se le está acusando por una audiencia excepcional y no por un juez natural como debe ser. Tenemos una usurpacion de funciones. Esa persona no aparece registrada en los archivos del colegio de abogados. No está colegiada", señaló.

Hizo un llamado a los fiscales del Ministerio Público, Dinora Bustamante y Farik Mora, quienes estaban presentes el día de la audiencia y manejan el caso del intento de "magnicidio" en contra del presidente Nicolás Maduro.

"No se hagan cóplices de ello. Él artículo 25 constitucional es muy claro: No le valen órdenes superiores, si se hacen complices de ellos no representan la legalidad", agregó.