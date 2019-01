Jesús Medina se declaró “secuestrado político” del gobierno de Maduro

El periodista Jesús Medina publicó una carta escrita desde el centro penitenciario de Ramo Verde, lugar donde se encuentra retenido, y se declaró "secuestrado político" del gobierno de Nicolás Maduro.

"Al declararme secuestrado político les digo: me pueden inventar y meter todos los artículos del código procesal penal, me pueden dar 30 años de prisión, pero hoy me mantengo firme y con mi frente en alto. No he cometido ningún delito", sentenció en la carta.

Explicó que su audiencia fue diferida por segunda vez para el 10 de enero, pero aseguró que no se realizará porque ese día será la toma de posesión del Poder Ejecutivo.

"Pedí que se me respetara el debido proceso y el Estado venezolano no lo ha hecho ni lo va a hacer. Se me están violando mis derechos humanos y mi derecho a la debida defensa consagrada en diferentes artículos de la Constitución", aseveró.

Medina fue detenido el 29 de agosto de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la estación del metro de Plaza Venezuela mientras cubría una protesta.