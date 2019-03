"Están matando a los presos políticos", la denuncia de Raúl Baduel

#AUXILIO ESTÁN MATANDO A MI PADRE EL GRAL BADUEL Y AL CAP. CAGUARIPANO NOS ENTERAMOS QUE LLEVAN 3 DÍAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA, ENTERRADOS VIVOS 5 PISOS BAJO TIERRA SIN ACCESO A LUZ, VENTILACIÓN NI AIRE NATURAL. En EL SEBIN Pza Vzla (LA TUMBA), SIN ELECTRICIDAD desde el lunes. Lo cual agudiza la TORTURA a la que es sometido mi padre @RaulBaduel desde hace más de un año, y de todos los que se encuentran ahí recluidos. #Alerta Lamentamos la CRUEL realidad que atravesamos todos y venezolanos y su vez denunciamos la terrible situación por la que están atravesando estas almas, hacemos responsable a la #DictaduraAsesina del usurpador de Nicolás Maduro de lo que les suceda.

A post shared by Raúl Emilio Baduel (@rbaduel) on Mar 27, 2019 at 6:54pm PDT