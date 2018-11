Esposa de Requesens: “No hay pruebas contra él y el gobierno lo sabe”

Orianna Granati, esposa del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, aseguró este viernes que no han encontrado pruebas en contra del parlamentario.

“En la audiencia había una persona que no estaba autorizada para estar presente porque solamente podían estar abogados; esa persona era la pareja de la fiscal, por lo cual el tribunal es ilegal. Lo que lo condenaron no vale, son tres meses de injusta cárcel, como su familia pedimos la libertad para él y todos los presos políticas que están allí y a la fecha ni han sido enjuiciados, no tienen pruebas y el gobierno lo sabe”, dijo.

Sostuvo que las condiciones en las que se encuentra el diputado son inhumanas. Aseguró que aunque recibió atención médica en los últimos días, dentro de su celda sigue una filtración de aguas negras, no hay ventilación y está aislado.

