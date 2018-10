España: Decisión permite salida democrática

España consideró que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de excarcelar al dirigente opositor Lorent Saleh contribuye a generar un clima de confianza como vía a una salida democrática, pacífica y negociada entre los venezolanos.

Mediante un comunicado, el gobierno español mostró su satisfacción por la medida adoptada por el Ejecutivo venezolano de enviar al país europeo a uno de los dos presos políticos que mantiene en prisión desde 2014.

El secretario de Estado para Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, indicó en el aeropuerto de Barajase que la medida es resultado de la visita de trabajo a Caracas entre los días 9 y 12 de octubre, en los que sostuvo encuentros con el canciller Jorge Arreaza y la vicepresidente Delcy Rodríguez.

“El gobierno español ha hecho reiteradas gestiones durante los últimos meses para conseguir la libertad de Lorent”, manifestó. También afirmó que se reunió con dirigentes de los partidos de la oposición y representantes de la Asamblea Nacional.

Desvinculó su gestión de las reuniones del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero: “La salida que hace el ex presidente, que respetamos enormemente, es una salida a título personal pero no compromete ni es responsabilidad del gobierno español”.

El gobierno de España dejó abierta la disposición de contribuir a la reconciliación entre los venezolanos.