Ana Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, indicó este viernes que el preso político está en riesgo de perder el ojo si no le tratan con urgencia el cáncer intraocular que padece.

Da Costa recordó que su hermano fue capturado el 16 de abril de 2018 y torturado por 10 días. Señaló que luego de las torturas Da Costa comenzó a presentar un dolor en el ojo izquierdo.

“A Vasco le agarraron la cabeza y le dieron contra el piso. Agarraron heces y se las pasan por la cara, así como en la boca. Comenzó a presentar enrojecimiento del ojo y en mayo comenzó a ser alarmante”, denunció Ana Da Costa en una entrevista en el circuito FM Center.

Ana Da Costa aseguró que su hermano debe ir todas las semanas al médico para monitorear el tumor, pero en la cárcel de Ramo Verde, donde está recluido, cambiaron de contingente y el traslado se hace más difícil.

“Ya le pusieron una cama, luego de todo lo que insistí. Vasco es un hombre de 60 años de edad, no sé qué más lo quieren torturar. Si yo quiero ir hoy a pedir algo sobre la causa de Vasco, no se puede, porque no hay tribunal”, señaló.

Ana Da Costa expresó que si su hermano no es tratado perderá el ojo. Agregó que si la enfermedad avanza puede morir, por lo que el tratamiento debe ser aplicado con urgencia.