Caso Afiuni: “corrupción espiritual”, una sentencia sin ninguna base legal

“Corrupción espiritual” es el cargo por el que condenaron a cinco años de prisión a la jueza María Lourdes Afiuni, un delito que no establece la Ley contra la corrupción.

Afiuni ha estado privada de libertad desde 2009, cuando el presidente Hugo Chávez ordenó que la encarcelaran luego de que ella liberó al empresario Eligio Cedeño, acusado de presunto lavado de dinero.

El abogado Alberto Arteaga, profesor de Derecho Penal, señaló que no existe en la Ley contra la corrupción un delito denominado “corrupción espiritual”, y para poder sancionar un hecho debe estar definido legalmente, indica.

“No ha habido elemento alguno que demuestre que hubo una promesa de una retribución económica o entrega de dinero; entonces, ante la carencia de estas pruebas se ha recurrido a esta desafortunada expresión de 'corrupción espiritual”, dijo en exclusiva para El Nacional.

Señaló que la acusación de “corrupción espiritual” es algo inadmisible porque el Derecho Penal no sanciona sentimientos, actitudes o pensamientos, lo que deja en evidencia la carencia de pruebas para condenar a la jueza y se recurre a esas “medidas”.

“Simples pensamientos, deseos, intenciones, satisfacciones, entre otros, no pueden ser sancionados. El pensamiento no delinque, es un principio fundamental. Se sanciona a alguien por hechos y no por actitudes”, indicó Arteaga.

El único cargo de corrupción que se puede condenar, establecido en la ley, es cuando existe una promesa de dinero o algún tipo de retribución que sea económica, explicó el jurista.

Añadió que no existe antecedente de que se haya condenado a un funcionario por el cargo de “corrupción espiritual”. Aseguró que durante el juicio del presidente Carlos Andrés Pérez el fiscal utilizó la referencia “peculado espiritual”, que nunca se incluyó en la sentencia.

No poder declarar ante los medios de comunicación es algo inconstitucional

En las últimas semanas, organismos del Estado han detenido a periodistas y dirigentes políticos a quienes al liberarlos, entre las medidas cautelares que les impusieron está la prohibición de hablar con los medios de comunicación sobre su caso, lo que a juicio de Arteaga es inconstitucional.

“A ninguna persona se le puede imponer como medida cautelar que no se exprese libremente. Ni siquiera en estado de excepción. Nadie puede impedir que dé declaraciones a un medio y hable sobre lo que considere conveniente y pertinente. Todos tenemos derecho de expresarnos y nadie puede impedir que alguien declare sobre su propia causa”, manifestó Arteaga.

A la espera del documento oficial que contenga la sentencia, el cargo de “corrupción espiritual” es una condena que marca un antecedente y deja un mensaje de alerta para aquellos funcionarios que no sigan las directrices, como lo hizo la jueza María Lourdes Afiuni hace más de 10 años.

Años de proceso

El caso contra la jueza presentó numerosas irregularidades. La primera de estas, la condena dictada el 21 de marzo llegó después de 10 años del comienzo el proceso, tiempo en el que por el trabajo de investigación Afiuni debió permanecer en libertad.

La abogada sufrió amenazas durante los 14 meses que estuvo en la cárcel, recinto en el que se encontraban mujeres que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.

En febrero de 2011 se le concedió el arresto domiciliario por problemas de salud, y dos años más tarde recibió la libertad condicional, con prohibición de declarar ante los medios de comunicación, hasta que fue sentenciada.