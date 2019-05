Cancelaron audiencia de Juan Requesens prevista para este lunes

Juan Guillermo Requesens, padre de Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, informó que ya no se realizará la audiencia preliminar del parlamentario prevista para este lunes.

Agregó que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional no trasladarán a Requesens al Palacio de Justicia a menos que se produzca una orden que indique lo contrario.

“Van a aplicar la misma del jueves pasado, que no hubo traslado de los diputados desde El Helicoide hasta el Palacio de Justicia”, dijo Requesens padre.

También aseguró que la situación supone una violación al Estado de Derecho, retardo procesal y los derechos humanos del diputado Requesens.

“Les hago un llamado a la reflexión, a que se apeguen al Estado de Derecho, que aprovechen ahora que hay una Ley de amnistía”, comentó.

El padre de Requesens agregó que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desplegaron un sistema de seguridad en las cercanías del Palacio de Justicia, que calificó de “excesivo”.

