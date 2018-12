La audiencia preliminar de Juan Requesens se realizará el 18 de diciembre

El abogado Joel García informó este lunes que la audiencia preliminar de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, fue fijada para el 18 de diciembre a las 10:00 am, a pesar de que los tribunales tienen pautado laborar hasta el 14 de este mes.

“La audencia preliminar fue asignada para el 18 de diciembre a las 10:00am, pero cabe destacar que estas audiencias no son tomadas en serio por los entes gubernamentales. Parece que los tribunales penales trabajarán hasta el 14 de este mes, es por ello que fijaron la fecha para después. Esto mantiene a Requesens en una posición indefinida”, dijo el abogado del parlamentario en una rueda de prensa.

Aseveró que las condiciones en las que se está llevando a cabo el juicio no deberían permitir una condena y que la conformación del tribunal no está hecha por el personal que indica la ley.

“Si estuviésemos bajo el estado de Derecho, esta acusación no podría procesarse. No debe tener ningún pronóstico de condena para Juan Requesens. El tribunal en el que se está realizando el juicio está indebidamente conformado debido a que el cargo de secretaría no está tomado por un abogado como le estipula la ley”, sentenció García.

Agregó que, luego de tener acceso al expediente de condena de Requesens, se determinó que en todo su expediente solo se le dedican 35 líneas para describir las acciones del diputado. “En todo su expediente integrado por 219 folios, solo en 35 líneas se hablan sobre Requesens y en 14 líneas hablan sobre sus redes sociales con relación a la ley de instigación pública”, declaró.

García destacó que el presidente deberá hacer presencia en el juicio, además de todas las autoridades y los cuerpos policiales que son mencionados en la acusación

“En esta audiencia, debe acudir el presidente Nicolás Maduro o ceder los derechos al Ministerio Público, al igual que el procurador del país por ser parte de las personas señaladas en el documento. El 18 de diciembre deben padecer ante la ley todas estas autoridades”, indicó.

