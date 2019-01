Audiencia preliminar de Juan Requesens fue suspendida este 24 de enero

La audiencia preliminar del caso de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, que estaba prevista este 24 de enero a las 11:00 am fue suspendida.

Joel García, abogado de Requesens, informó que la juez Carol Pandilla no se encontraba en el tribunal a pesar de que la Fiscalía y Procuraduría asistieron a la audiencia.

"Juan está en buenas condiciones y moralmente muy en alto en su autoestima y dignidad. Él está consciente que esto es un problema político y no jurídico y manda a decir que tengamos fuerza", dijo el padre del diputado.

Rafaela Requesens, hermana del parlamentario y presidente de la Federación de Centros Universitarios, indicó que a pesar de que no se le ha realizado una evaluación médica a Juan Requesens, "está aparentemente bien de salud".

