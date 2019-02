Audiencia de Juan Requesens tiene más de seis horas de retraso

Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, denunció este viernes que la audiencia del parlamentario tiene más de seis horas de retraso.

El defensor señaló que a pesar de estar todas las parte presentes la audiencia aún no ha iniciado. La presentación de Requesens estaba pautada para las 9:00 am.

García indicó que no hay motivos para diferir la audiencia. Destacó que los detenidos permanecen en calabozos sin la posibilidad de ingerir alimentos o bebedas.

“La audiencia preliminar del diputado Juan Requesens que estaba pautada para las 09:00 am, a pesar de estar todas las partes, aún no ha iniciado. Motivos para diferir no hay, mientras tanto, los detenidos en un calabozo sin poder ingerir alimentos y bebidas”, indicó el letrado en Twitter.