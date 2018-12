Alfredo Romero reveló la cifra actualizada de los presos políticos

Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), publicó este domingo la lista con los nombre de los presos políticos en el país hasta el 9 de diciembre de 2018.

Romero detalló que hasta la fecha solo hay 288 presos políticos, y que desde la publicación del último listado el 2 de diciembre no se registraron nuevas excarcelaciones.

El director del FPV indicó que el listado fue enviado a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), y a The United Nations HumanRights para su verificación y certificación.

Entre los 288 presos políticos 80 son militares y 208 civiles.

