Alfredo Romero aseguró que esperan excarcelaciones de presos políticos

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano (FPV), anunció este viernes que esperan que durante el día se realicen algunas excarcelaciones de presos políticos.

“15 marzo Hoy esperamos algunas excarcelaciones de presos políticos”, indicó Romero en Twitter.

El director del Foro Penal señaló que atacar o culpar a la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por no poder ver a los presos políticos en el país es “caer en un error”.

“Esa misión es de expertos de años en la ONU y conocen bien como juegan los violadores de DD HH. No se tapa el sol con un dedo”, destacó.

