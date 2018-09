Abogado de Requesens: Juan va a ir a un juicio sin poder defenderse

Joel García, abogado defensor del parlamentario Juan Requesens, indicó que el diputado irá a juicio sin poder defenderse porque desde hace 45 días no ha podido reunirse con su defendido.

"Juan Requesens va a ir a un juicio sin poder defenderse ¿de qué manera vamos a defender a Juan Requesens cuando lo que obra en el expediente no tenemos forma de refutarlo porque no hemos tenido contacto con Juan Requesens?", dijo García.

Desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el abogado detalló que ante esto introdujo un amparo constitucional ante un tribunal para poder ver al legislador.

"El tribunal de control le ordena al Sebin en un lapso no mayor a 24 horas informe los motivos por los cuales a la defensa no se le ha permitido el acceso", aseguró García y destacó las autoridades respondieron que no podía recibir esa orden.

El abogado aseguró que tuvo acceso al expediente del parlamentario y que encontró algunas deficiencias porque solo aparece la detención de Requesens.

También recordó que Requesens fue detenido junto a su hermana Rafaela y que por ese hecho, ella es un "testigo primordial de cómo fueron las circunstancias del modo, tiempo y lugar de cómo fue detenido el diputado".

Además, señaló que el tribunal que lleva el caso no está trabajando, pero que aún así están convencidos de que el Ministerio Público formalizará la imputación a través de "una unidad de recepción de documentos".