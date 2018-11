Presidente Donald Trump llegó a la cumbre del G20 en Argentina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegó la noche de este jueves a Buenos Aires para asistir este fin de semana a la cumbre de líderes del G20, lo que marca su primera visita a Latinoamérica desde que llegó al poder hace casi dos años.

Trump aterrizó en el aeropuerto internacional Ministro Pisarini de Buenos Aires, y unos 10 minutos después descendió del avión Air Force One de la mano de su esposa, Melania.

Le recibieron el ministro de Exteriores argentino, Jorge Faurie, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama, por su hija y asesora, Ivanka Trump, y su yerno y asesor, Jared Kushner; además de por el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, entre otros.

Trump permanecerá en Buenos Aires hasta la noche del sábado, justo después de culminar una cena de trabajo con el presidente chino, Xi Jinping, en la que ambos podrían alcanzar un acuerdo para frenar la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"Estamos muy cerca de hacer algo con China, pero no sé si quiero hacerlo", aseguró Trump antes de irse de la Casa Blanca.

"Creo que China quiere llegar a un acuerdo, y estoy abierto, pero francamente, me gusta el acuerdo que tenemos ahora", agregó.

Trump también se reunirá este viernes con Maricio Macri, presidente de Argentina, y se espera que participe además en la firma del renovado acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, conocido como T-MEC.

Otros líderes con los que conversará en privado serán la canciller alemana, Angela Merkel; los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe, y de la India, Narendra Modi; y los presidentes surcoreano, Moon Jae-in, y turco, Recep Tayyip Erdogan.

El mandatario canceló la reunión que tenía previsto celebrar el sábado con Vladimir Putin, su homólogo ruso, debido a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el mar Negro.

Aunque esta es su primera visita a América Latina, el continente ha quedado en un segundo plano en la agenda de Trump, y no se espera que dedique una especial atención a la región, especialmente después de que cancelara una parada que tenía previsto hacer el domingo en Colombia.

Esta es la primera vez que el grupo de las 20 economías más desarrolladas y emergentes del mundo reúne a sus líderes en Suramérica y Argentina quiere llegar a acuerdos sobre el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.

