Portada falsa de The Washington Post anunció la renuncia de Donald Trump

"Unpresidented", que en español significa "Sin Presidencia", fue el titular de este miércoles en las primeras páginas de al menos 500.000 ejemplares de The Washington Post y de un portal web similar al del periódico, que vino acompañado de un enunciado que precisaba la renuncia de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

Las primeras páginas de estos periódicos tenían fecha del 1 de mayo y discernían que Trump había anunciado su retiro de la Presidencia en un mensaje en una servilleta antes de ir de viaje a Yalta, en Crimea. Además, destacó que este hecho permitiría terminar con la crisis, indicó El País.

El diario estadounidense se pronunció luego de que se divulgaran fotos de la portada en las redes sociales, catalogándola como "fake news". "Hay ediciones impresas falsas de The Washington Post se distribuyen alrededor del centro de Washington D.C., y estamos conscientes de un sitio web tratando de imitar nuestro portal. No son nuestros productos, y estamos investigando lo que sucede", anunciaron en Twitter.

Posteriormente, un conjunto de activistas políticos autodenominados "Yes, Men", cuyo objetivo es relucir las verdaderas intenciones de las corporaciones, se atribuyeron este hecho y alegaron que era una manera de protestar. "La historia que cuenta el artículo es más razonable que nuestra realidad actual", argumentaron.

En 2008, este grupo de activistas también realizó una broma de este tipo, pero esta vez con el logo de The New York Times en el que anunciaron la culminación de la guerra con Irak.

There are fake print editions of The Washington Post being distributed around downtown DC, and we are aware of a website attempting to mimic The Post’s. They are not Post products, and we are looking into this.