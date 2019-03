Pompeo: "Rusia y Cuba, saquen sus manos de Venezuela"

Mike Pompeo aseguró este jueves que Nicolás Maduro pide a Estados Unidos que saque las manos de Venezuela, mientras que fuerzas de seguridad de Rusia y Cuba llegan al país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró: “Maduro pide las manos fuera de Venezuela mientras invita a las fuerzas de seguridad de Cuba y Rusia, por lo que él y sus compinches pueden seguir saqueando a Venezuela. Ya es hora de que las instituciones venezolanas sean responsables de su soberanía”.

Esta semana llegaron a Venezuela 99 militares rusos y 2 aviones con equipos, para cumplir con contratos de carácter técnico militar.

“Rusia y Cuba, saquen sus manos de Venezuela”, pidió Pompeo por Twitter.

Maduro calls for hands off #Venezuela while he invites security forces from Cuba and Russia, so he and his cronies can keep plundering Venezuela. It is time for Venezuelan institutions to stand for their sovereignty. Russia and Cuba, #HandsOffVenezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28 de marzo de 2019