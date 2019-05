Pompeo respaldó las medidas de la AN para proteger los activos de Pdvsa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aplaudió este lunes las medidas de la Asamblea Nacional para proteger los activos de Petróleos de Venezuela.

Pompeo escribió en Twitter que la aprobación por la AN del pago de los compromisos financieros de Pdvsa es un acto de buena gobernanza que contrasta con la corrupción que generó Nicolás Maduro.

"Para proteger los activos venezolanos de los acreedores de Maduro, la AN aprobó un pago de fianza de 71.000.000 de dólares de Pdvsa. Este acto de buena gobernanza contrasta en gran manera con la corrupción y la incompetencia del régimen de Maduro. Venezuela merece un gobierno honesto. Estamos Unidos", agregó.

To protect Venezuela’s assets from Maduro’s creditors, @AsambleaVE approved a $71M PDVSA bond payment. This act of good governance is in stark contrast to the corruption and incompetence of the Maduro regime. #Venezuela deserves an honest government. #EstamosUnidosVE