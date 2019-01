Pompeo llamó a las fuerzas de seguridad a defender la Constitución

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos (EE UU), llamó a las fuerzas de seguridad de Venezuela a defender la Constitución y los derechos de los venezolanos.

"Los Estados Unidos y el mundo están mirando", publicó en su cuenta de Twittter. Asimismo, condenó la detención de Juan Guaidó, presidente del Parlamento y encargado de la Presidencia de la República.

Por su parte, John Bolton, consejero del gobierno de Donald Trump, señaló que la detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a Guaidó fue realizado por la “policía secreta cubana”.

Este domingo, Guaidó fue detenido en la carretera Caracas-La Guaira cuando se dirigía a un cabildo abierto en el estado Vargas.

