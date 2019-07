Pompeo: En su independencia recordamos el futuro que merece Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, envió un mensaje este viernes con motivo de la celebración del día de la Independencia de Venezuela.

"Hoy, día de la Independencia de Venezuela, se nos recuerda el pasado próspero del país y el futuro que el pueblo venezolano merece. Estados Unidos está de pie, Juan Guaidó y todos los venezolanos anhelan un regreso a la democracia y un futuro más brillante", publicó en su Twitter.

En ese sentido, reiteró el apoyo de su país a Juan Guaidó, presidente interino de la República, en la lucha de un gobierno democrático que pueda ser liberado "de aquellos que han traicionado, oprimido y robado".

"Los Estados Unidos son inquebrantables en nuestro compromiso de realizar la restauración de su futuro democrático y el establecimiento de un gobierno elegido por el pueblo venezolano a través de elecciones libres y justas. Tendrá nuestro apoyo hasta ese momento, y más allá a medida que comience su recuperación", aseguró.

El funcionario estadounidense se pronunció días anteriores y prometió apoyo “inquebrantable” a Guaidó, a propósito de la movilización convocada para hoy.

