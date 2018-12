Pompeo: Gobiernos corruptos de Rusia y Venezuela derrochan fondos públicos

Mike Pompeo, secretario de estado de Estados Unidos (EE UU), aseguró este lunes que tanto el gobierno de Venezuela como el de Rusia "son corruptos, malgastan los fondos públicos y acaban con la libertad mientras la población sufre".

La afirmación fue realizada luego de que el ministerio de Defensa de Rusia comunicara que una escuadrilla de aviones de dicho país, que incluyó dos bombarderos estratégicos T-160 capaces de llevar bombas nucleares, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado Vargas.

“El gobierno de Rusia envió bombarderos que atravesaron la mitad del mundo hasta Venezuela. Los rusos y los venezolanos deberían ver esto por lo que es: dos gobiernos corruptos derrochando fondos públicos, y derrocando la libertad mientras su pueblo sufre”, dijo vía Twitter.

La acción de Rusia también fue criticada por el Departamento de Defensa de EE UU, que recientemente puso el envío de un buque hospital a la región.

"El enfoque de EE UU hacia la región difiere del enfoque de Rusia. En medio de la tragedia, Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros mandamos un buque hospital", dijo Robert Manning, portavoz del Departamento.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT