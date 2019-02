Pompeo: Ayuda humanitaria será para venezolanos dentro y fuera del país

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró la noche de este lunes que solicitó al Grupo de Lima su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

"Pedimos que ayuden a Juan Guaidó a restaurar la democracia y la esperanza en Venezuela", dijo Pompeo en Twitter.

El funcionario estadounidense explicó que están respondiendo a la solicitud de asistencia humanitaria para los venezolanos "dentro y en las adyacencias del país".

Pompeo celebró el reconocimiento de la Unión Europea a Guaidó, y reiteró a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela que desconozca a Nicolás Maduro.

“Alentamos a todos los países, incluidos otros estados miembros de la UE, a apoyar a los venezolanos reconociendo al presidente interino Guaidó y apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional para el retorno de la democracia constitucional. Reiteramos nuestro llamado a las fuerzas militares y de seguridad del país para que respalden la Constitución de su país y protejan a todos los ciudadanos, incluido el presidente interino Guaidó y su familia, así como a los ciudadanos estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros en Venezuela", dijo el secretario en un comunicado.

Today I addressed the #LimaGroup on helping Interim President @jguaido restore democracy and hope to #Venezuela. We are answering his government’s call to provide immediate humanitarian assistance to Venezuelans, inside and around the country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/0YFK4o7rzv