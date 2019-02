Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró este miércoles que la organización terrorista Hezbolá tiene actividades en Venezuela.

Durante unas declaraciones ofrecidas a Fox News, Pompeo indicó que los iraníes están impactando en toda Suramérica.

"La gente no reconoce que el Hezbolá tiene células activas, los iraníes están impactando al pueblo de Venezuela y en toda Sudamérica”, dijo.

Sostuvo que su país tiene la obligación de eliminar el riesgo que representa ese grupo terrorista para Estados Unidos.

.@SecPompeo confirms to me exclusively that #Hezbollah is active in #venezuela - WATCH: pic.twitter.com/kQm37SIhep