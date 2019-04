Pompeo: “Acabamos de sancionar a un lacayo de Maduro”

Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, celebró este viernes las restricciones económicas impuestas a Jorge Arreaza. El funcionario calificó al dirigente oficialista como un "lacayo" de Nicolás Maduro.

"Acabamos de sancionar al lacayo de Maduro, Jorge Arreaza, por intentar frustrar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano", dijo Pompeo, después de que Estados Unidos impuso sanciones contra el dirigente oficialista en el marco de la ofensiva en contra de Nicolás Maduro por considerar que su segundo mandato es ilegítimo.

Washington impulsa una serie de sanciones contra instituciones políticas y financieras de Venezuela con ocasión de su campaña por el reconocimiento del presidente interino de la República, Juan Guaidó, que en enero se juramentó en el cargo luego de considerar que el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, carece de legitimidad.

Pompeo publicó una foto del ministro de Exteriores marcada en rojo, con la palabra "sancionado" y dijo que conoce a los venezolanos. Afirmó que sabe que "no se van a acobardar". "Con el apoyo de las grandes democracias del mundo, ellos van a restaurar la democracia y reconstruir el país “estamos unidos, Venezuela", dijo en Twitter.

Just sanctioned Maduro lackey Jorge Arreaza for attempts to thwart the Venezuelan people’s democratic aspirations. But I know Venezuelans, they won’t be cowed. With the support of the world’s leading democracies, they will restore democracy & rebuild the country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vliJbqnua3