Yamile Saleh: "No tengo nada que agradecer al gobierno"

Yamile Saleh, madre de Lorent Saleh, aseguró que no tiene nada que agradecer al gobierno de Nicolás Maduro luego de la excarcelación de su hijo, quien fue enviado a España.

Señaló que esta semana estuvo llena de tristeza y felicidad, todo comenzó con la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, y culminó con la excarcelación de su hijo.

"No tengo nada qué agradecer al gobierno porque mi hijo nunca tuvo por qué estar secuestrado, porque es inocente. A la vista esta, 53 audiencias preliminares diferidas. Estaba secuestrado, no tengo nada qué agradecer. Mi agradecimiento es hacia Dios, hacia el pueblo venezolano, hacia la comunidad internacional que me han apoyado", expresó en una entrevista a EVTV Miami.

Agregó que después de cuatro años al fin siente un poco de paz. "Estoy feliz a pesar de estos cuatros años, un mes y ocho días de sufrimiento y torturas. Está en libertad, en otro país, pero libre y pronto me voy a reencontrar con él. Hoy se cierra esta pesadilla e iniciamos otra etapa de nuestras vidad".

Saleh señaló que los peores momentos de estos cuatro años fueron los 26 meses que permaneció su hijo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Plaza Venezuela, conocido como La Tumba, pero también en la última semana sintió miedo de que arremetieran en contra de su hijo.