Yamile Saleh: “Diferencias en la oposición impiden que caiga la dictadura”

Yamile Saleh, madre del ex preso político en el exilio Lorent Saleh, emitió un mensaje para los dirigentes políticos, en el que pidió la unión para la restauración de la democracia en el país.

Saleh afirmó que "las diferencias en la oposición es lo único que realmente impide que termine de caer la dictadura". Agregó que la comunidad internacional está consciente de la crisis que atraviesa el país, por lo que está dispuesta a ayudar a que "Venezuela sea libre y democrática pronto".

"Entiendo que muchos quieren ser presidente, y seguro lo serán en algún momento, pero primero deben demostrar que están de verdad preparados para gobernar, y para eso tienen que aprender primero a superar sus diferencias internas y lograr una unidad política para que de una buena vez por todas saquemos a la dictadura y vivamos en democracia", enfatizó Saleh.

Expresó que se encuentra feliz debido a que su hijo está en libertad. Sin embargo, indicó que siente tristeza por ver al país "secuestrado y destruido".

Aquí el comunicado completo:

"Tengo una inmensa alegría porque finalmente mi hijo está en libertad, pero por otro lado tengo una gran tristeza de ver a mi país secuestrado y destruido, me niego a no poder regresar a mi amada patria donde están mi suelo y mi cielo, a pesar de que España me ha recibido con amor y solidaridad, por algo es la madre patria.

Hoy quisiera enviar un mensaje a los dirigentes políticos democráticos de mi país, y al mismo tiempo a todos los que queremos la libertad en Venezuela, y es que me duele cada vez que me dicen que la oposición no trabaja unida y que por esa razón les cuesta tanto ayudarnos a salir de la dictadura. Yo creo que el pueblo de Venezuela sí está unido en toda la extensión de la palabra, como hermanos. Unidos en la necesidad de medicinas, de alimentos, de trabajo, de estudios, unidos estamos en el dolor de un país sin futuro, de familias separadas, de abuelos sin poder consentir a sus nietos, de venezolanos presos en otros países por no tener un pasaporte.

Todos votamos por una Asamblea Nacional legítima, democrática y constitucional, le dimos nuestra voz y nuestra confianza para conducir la transición y liderar el país, pero no solo votamos, también la hemos defendido a capa y espada de los ataques de la dictadura y la seguiremos defendiendo, porque no podemos olvidar todos nuestros hermanos que dieron su vida por ella, no podemos olvidar a todos aquellos que están presos por luchar por la democracia.

El régimen se desmorona y hay una comunidad internacional consciente de lo que está pasando que quiere ayudarnos y que desea que Venezuela sea libre y democrática pronto, pero pareciera que las diferencias en la oposición es lo único que realmente impide que termine de caer la dictadura y podamos vivir en libertad. Entiendo que muchos quieren ser presidente, y seguro lo serán en algún momento, pero primero deben demostrar que están de verdad preparados para gobernar, y para eso tienen que aprender primero a superar sus diferencias internas y lograr una unidad política para que de una buena vez y por todas saquemos a la dictadura y vivamos en democracia.

A mí, y sé que a la mayoría de los venezolanos, nos duele mucho y nos frustra estar tan cerca de ser libres y no poder. Sufrimos mucho por esto y queremos hacer algo para ayudar a solucionar las cosas. Como madre venezolana los quiero llamar a la reflexión. Con humildad les pido una unidad verdadera, somos hermanos, aprendan a superar sus diferencias y las rivalidades personales, el país lo necesita, le urge, lo exige.

¿Ustedes no han pensado que podrían ocupar una celda como presos políticos si no salimos pronto de este gobierno? y para ello, el primer paso que hay que dar es la unidad".

Yamile Saleh.