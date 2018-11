Williams Dávila fue amenazado por delegación del PSUV en el Parlasur

Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida, aseguró este lunes que la delegación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) lo amenazó durante la sesión del Parlamento del Mercosur.

Dávila advirtió este lunes que de ser detenido por las acusaciones del gobierno en su contra le podría ocurrir lo que le sucedió a Fernando Albán, concejal del municipio Libertador.

“Esta infundada acusación es importante que se sepa, no vaya a ser que me lancen del piso 10 como lo hicieron con el concejal Fernando Albán”, dijo el Dávila durante una sesión del Parlamento del Mercosur.

El parlamentario aseguró que sale del país con una constancia especial firmada por Omar Barboza, presidente de la AN, y que debe hacerlo mediante la frontera.

“En la declaración de Quito y de Lima se aprobó la extensión de los pasaportes y en la misma Asamblea Nacional y en muchas partes me permiten el pasaporte vencido. Yo salgo y entro a Venezuela, no me estoy quedando en ningún país, les doy la cara”, indicó.

Diputado @williamsdavila advirtió ante el @PARLASUR que, en caso de ser detenido por las acusaciones del Gobierno en su contra, podría correr la misma suerte que el concejal Fernando Albán en el Sebin. pic.twitter.com/sienBANXgn — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 12 de noviembre de 2018