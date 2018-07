Voluntad Popular: La movilización es el detonante que romperá las cadenas

El partido Voluntad Popular (VP) propuso este martes a los ciudadanos 10 puntos para, a su juicio, ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro e indicó que las manifestaciones son la ruta para lograr el cambio político en el país.

El pronunciamiento de la tolda naranja tuvo como vocero a Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional, quien leyó un comunicado emitido por el partido político.

“La protesta es el motor del cambio. La fuerza de la organización y la movilización popular es el detonante que romperá las cadenas que nos oprimen”, dijo Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional.

Guaido señaló que para lograr un cambio político es fundamental que se comparta una estrategia común en la dirigencia opositora. Aseguró que creen en el voto y que actuarán para "tener elecciones verdaderamente libres".

“Creemos en el voto, pero no en ser legitimadores de fraudes. Lucharemos por salir de la dictadura y tener elecciones verdaderamente libres. No apoyaremos ni acompañaremos farsas organizadas por el régimen para intentar ganar estabilidad”, comentó.

Indicó que no participarán en negociaciones que “oxigenen al régimen" o que no tengan como objetivo la salida del poder del actual gobierno nacional con una transición democrática.

