Vollmer: No he participado en ninguna reunión con el Departamento de Estado

Alberto Vollmer, director de la Hacienda Santa Teresa, respondió a la acusación realizada por Alberto Federico Ravell, quien señaló que se reunió con el Departamento de Estado de Estados Unidos “como enviado de Nicolás Maduro”.

“Ante la información difundida por el señor Ravell, a través de su Twitter, declaro que es rotundamente falsa”, aseguró en un comunicado.

Vollmer señaló que no ha recibido la petición para representar a nadie.

“Me encuentro en Venezuela. No he participado en reunión alguna en el Departamento de Estado con esas personas, y no he recibido petición de representar a nadie”, detalló.

El periodista venezolano Ravell informó este jueves que Vollmer participó en una reunión con diversos funcionarios estadounidenses.

“Atención. De la mano de Caleb MC Carey, Thomas Shannon y Bob Corker, Alberto Vollmer se reúne en el Departamento de Estado como enviado de Maduro. ¿Diálogo licorero?”, escribió Ravell en la red social.