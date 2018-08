Vladimir Villegas: Yo quisiera que Venezuela viviera un milagro económico

El periodista Vladimir Villegas dijo este lunes durante su programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión, que quiere que en Venezuela ocurra un milagro desde el punto de vista económico.

“Yo quisiera que Venezuela viviera ese milagro económico, ojalá que se produzca ese milagro económico”, comentó.

Villegas aseguró que los venezolanos quisieran que las medidas anunciadas sean exitosas y permitan la recuperación del poder adquisitivo, la activación de la economía, el funcionamiento del mercado y la existencia de políticas sociales exitosas.

“Yo creo que no hay nadie sensato que desee otra cosa distinta: que los venezolanos podamos ver el inicio de un plan de recuperación económica que realmente dé resultados”, dijo.

El periodista agregó que existen dudas con respecto a las medidas tomadas en relación con el petro. “¿Qué va a pasar en Venezuela si no hay un respaldo a estas medidas, si no hay la confianza que se necesita para que todo esto fluya?. ¿Cómo hacemos si este mecanismo no funciona?, preguntó.