Vladimir Villegas: Yo no estoy con el oficialismo ni apoyo a Nicolás Maduro

Vladimir Villegas, periodista venezolano, aclaró este viernes que él no es representante del oficialismo ni apoya a Nicolás Maduro.

Durante su programa en Globovisión, Villegas respondió a la pregunta de un usuario que le pidió que aclarara por qué la periodista Carmen Aristegui lo había invitado a su programa como representante de Maudro.

"Precisamente por eso no fui, porque yo no soy ni representante del gobierno, ni vocero del gobierno, ni estoy con este gobierno. Es claro desde el punto de vista comunicacional que yo tengo serias diferencias con Nicolás Maduro y se las he expresado.También las tuve con el presidente Chávez en el momento en que quiso cambiar la Constitución en el año 1999", dijo.

Villegas señaló que la periodista debió buscar una persona con una visión contraria a la de él.

"Si ellos querían efectivamente una visión encontrada a la de la oposición, debieron buscar a alguien del PSUV. Por eso cuando me llamó el productor le dije que yo no estaba para un formato de esa naturaleza porque ese no es mi rol ni mi posición política", concluyó.