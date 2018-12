Villegas: No he obtenido ingresos que no hayan sido producto de mi trabajo

El periodista venezolano Vladimir Villegas emitió un comunicado debido a la “campaña de descrédito” que, a su juicio, existe en su contra.

“Soy un venezolano que vive de su trabajo como profesional en el libre ejercicio del periodismo, hoy en Globovisión y en Unión Radio y durante muchos años en diversos medios impresos. También soy conferencista, asesor poítico y comunicacional analista de entorno y hasta he incursionado en el stand up comedy. Nadie puede señalarme de haber obtenido algún ingreso que no haya sido producto de mi trabajo. Ni antes ni ahora” , dijo Villegas en un comunicado que leyó este jueves en su programa Vladimir a la 1.

El periodista destacó que desde hace más de 10 años no ejerce funciones gubernamentales, debido a “desacuerdos que se han mantenido y profundizado”.

“No hay fundamentos de ningún tipo que sustenten la cadena de difamaciones que se han difundido en mi contra”, resaltó.

Asimismo, aseguró que no es el testaferro de ninguna persona y que nadie se lo ha ofrecido ni insinuado. “No acepto que impunemente se mancille mi honor y el de mi familia”, expresó.

El periodista aseveró que bajo ninguna circunstancia dejará de hacer su trabajo periodístico, por lo que continuará “trabajando como siempre”.