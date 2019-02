El video por el que Maduro ordenó retener a equipo de Univisión

Este lunes Jorge Ramos, junto a otros seis periodistas de Univisión, uno de los dos principales canales hispanos de Estados Unidos, fueron retenidos por cerca de dos horas en medio de una entrevista en Caracas con Nicolás Maduro.

El reconocido periodista explicó este martes, en entrevista con la 'W Radio', lo que sucedió en el Palacio de Miraflores cuando estaba con Maduro y cuáles fueron las razones por las cuales el líder venezolano interrumpió la conversación.

"Ellos nos habían invitado al país a entrevistar a Nicolás Maduro (...) le pregunté por la falta de democracia en Venezuela, sobre los abusos de derechos humanos, sobre las torturas, todo basado en datos de Human Rights Watch. Luego hablamos de la crisis humanitaria y en ese momento saqué mi iPad, le mostré unas imágenes que yo había filmado de tres muchachos que estaban detrás de un camión de basura, comiéndose la basura y le estaban diciendo a Nicolás Maduro que tenían hambre, que querían cambiar de presidente. En ese momento Maduro se para, trata de tapar el video de mi iPad, pero no lo logra. Yo me paro también y le digo: '¿Por qué no quiero contestar las preguntas?, él se va y le digo: 'Eso que está haciendo usted es lo que hacen los dictadores, no los demócratas'", explicó Ramos.

El periodista de Univisión explicó que en ese momento llegó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y le indicó que "ellos no habían autorizado la entrevista".

"Nos confiscaron todas las cámaras, nos quitaron las tarjetas de video, luego me expulsan del Palacio de Miraflores", indicó el presentador, quien señaló que después fue trasladado con el equipo de Univisión que lo acompañaba a un cuarto de vigilancia en la entrada de Miraflores.

"Me piden mi celular, me niego a dárselos, apagan la luz del cuarto. Después entra un grupo de agentes y por la fuerza me arranca el iPad y el celular. Estuvimos detenidos por más de dos horas", agregó.

Ramos aseguró que lo que quería evitar el régimen de Maduro era que saliera "cualquier audio o video de la entrevista".

El comunicador también señaló que ya se encuentran en el aeropuerto, en donde serán expulsados del país. "Espero que nos regresen el material , no solamente las cámaras, sobre todo la entrevista. Ese es nuestro trabajo, nos han robado nuestro trabajo y ellos creen que tienen derecho sobre él", denunció.

Por último, Ramos dijo que una de las percepciones que tuvo durante el desarrollo de la entrevista es que "dentro del régimen de Nicolás Maduro se sienten fuertes después de lo que pasó este fin de semana. Creen que los han subestimado, tanto Estados Unidos, como la comunidad internacional y el Grupo de Lima y por eso hacen este tipo de cosas".