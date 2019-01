Vicepresidente de EE UU: Trump reconoció a Guaidó como presidente legítimo

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ratificó este miércoles que el presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Pence difundió un comunicado de Trump en el que expresó el apoyo al también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

“Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. En su rol como miembro de la única rama legítima del gobierno legítimamente electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó a la Constitución para declarar a Nicolás Maduro como ilegítimo, y por ende, la vacante de la presidencia.

El pueblo de Venezuela, valientemente, ha alzado su voz en contra de Maduro y se régimen, y han demandado libertad y el Estado de Derecho.

"Continuaré utilizando todo el peso diplomático y económico del poder de Estados Unidos para lograr la restauración de la democracia venezolana. Instamos a los gobiernos de Occidente a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del Venezuela, y trabajaremos activamente para apoyarlos en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional", dice el comunciado.

Responsabilizamos a Maduro de cualquier cosa que pueda ocurrirle al pueblo. Como presidente interino, Guaidó indicó ayer: “La violencia es el arma del usurpador, nosotros solo tenemos una linea de acción clara: permanecer unidos y firmes por una Venezuela libre y democrática”, expresa el escrito.

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. To @JGuaido & the people of Venezuela: America stands with you & we will continue to stand with you until #Libertad is restored! pic.twitter.com/4W3hlGplql